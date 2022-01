My Dress-Up Darling, i cosplay di Marin Kitagawa sono ovunque: anche Hana Bunny in azione

Probabilmente diventerà l'anime della stagione all'esordio, e tutto è dovuto alla protagonista Marin Kitagawa. Gioiosa, solare, esuberante, propositiva e trascinatrice: Marin è diventata a pieno titolo una delle regine delle waifu dell'inverno 2022, se non dell'anno intero. Con i prossimi episodi di My Dress-Up Darling continuerà a conquistare.

E mentre le vendite di My Dress-Up Darling si moltiplicano, lo stesso accade anche per i cosplay. Non poteva essere altrimenti, considerata la viralità raggiunta non tanto dalla serie quanto dalla sua protagonista. La gal appassionata di cosplay che ha convinto Wakana Gojo a cucirle i vestiti è su tantissime pagine, presentata su tutti i social tra Facebook, Twitter, Instagram e Reddit. Addirittura per il video ufficiale dell'ending di My Dress-Up Darling c'è un cosplay di Marin Kitagawa, andando a braccetto con i primi due travestimenti realizzati nella serie.

Non è strano quindi vedere una cosplayer come Hana Bunny, con oltre 1,5 milioni di follower su Instagram, presentare il suo cosplay di Marin Kitagawa in versione scolastica, con capelli biondi e divisa. Riesce a dare le stesse soddisfazioni che dà Marin negli episodi e nei capitoli di My Dress-Up Darling?