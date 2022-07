My Dress-Up Darling: un cosplay di Marin Kitagawa sorridente nella foto di Candylion

My Dress-Up Darling è stato indubbiamente uno degli anime della stagione invernale del 2022. I 12 episodi di questo progetto tratto dall'omonimo manga di Fukuda ha colpito tutti, e gran parte del merito va certamente alla protagonista Marin. Non è un caso se Marin Kitagawa è stata in cima alle classifiche per diverso tempo, infatti.

Le sue peculiarità sono tante: la gal liceale ha un carattere molto solare e aperto, propositivo e positivo. Il suo modo di fare ha certamente conquistato Gojo Wakana, l'altro protagonista di My Dress-Up Darling, ma anche il resto del pubblico. Il suo sorriso, che è presente per larga parte dell'anime, adesso è stato portato anche al di fuori del prodotto.

La cosplayer Candylion ha infatti deciso di interpretarla e postare il risultato sul suo account Instagram. In un post, ha condiviso queste tre foto con un cosplay di Marin Kitagawa sorridente, mentre è in giro per la città con la sua uniforme da liceale molto semplice ma comunque apprezzata. Se vi piace il personaggio in sé per sé, potreste apprezzare anche questo cosplay di Marin in costume.

Intanto si profila un evento per My Dress-Up Darling a settembre, c'è in vista una seconda stagione per l'anime?