My Dress-up Darling: un cosplay di Marin Kitagawa, la splendida gal cosplayer dell'anime

Il manga Sono Bisque Doll wa Koi o Suru è molto conosciuto in Giappone, con oltre il milione di copie vendute nonostante i pochi volumi. A breve anche i lettori italiani potranno conoscerlo con J-POP che lo porterà in Italia durante quest'anno, come rivelato a Lucca Comics 2021. Ma My Dress-up Darling si è già presentato anche con l'anime.

È bastato poco a My Dress-up Darling, questo il nome con cui ormai è ben conosciuto in occidente tra gli appassionati, per conquistare anche con l'anime. La commedia ecchi sulla cosplayer Marin Kitagawa, una gal che frequenta il liceo, e il sarto Wakana Gojo sta già impazzando su alcune piattaforme di streaming, facendo conoscere i personaggi per bene al pubblico. Tra problemi di design, lotte contro il tempo e un'esuberanza tipica delle gal, Marin Kitagawa ha affascinato davvero molti, diventando di diritto una papabile waifu.

Seppur si sia mostrata in tanti modi durante la serie, la protagonista di My Dress-Up Darling è molto apprezzata nella sua versione normale. Ecco quindi un cosplay di Marin Kitagawa realizzato da Kanalyss, con capelli biondi e piercing bene in vista, mentre nella seconda foto non ha mancato di replicare il messaggio di ringraziamento dell'autore per l'annuncio dell'anime dove si vede insieme all'altro protagonista, Wakana Gojo.

Ecco invece un altro cosplay di Marin Kitagawa ma con il suo primo cosplay.