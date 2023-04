My Dress-Up Darling: un cosplay di Marin Kitagawa in un tepore naturale

Ormai ci sono manga diretti a ogni tipo di pubblico. E con una passione che cresce sempre di più come i cosplay, non poteva mancare uno sullo stile di My Dress-Up Darling, creazione di Shinichi Fukuda, che segue l'hobby di una liceale appassionata di fumetti e videogiochi, Marin Kitagawa, e che decide di interpretarli con l'arte del cosplay.

Marin Kitagawa è uno dei personaggi principali della serie, insieme all'altro protagonista maschile Gojo Wakana, ed è famosa per la sua bellezza e la sua abilità nel cosplay, riuscendo davvero a entrare nei panni del personaggio con pose ed espressioni di assoluto rilievo. Tuttavia, Marin è solo una cosplayer e, seppur voglia interpretare sempre personaggi nuovi, ha bisogno dell'aiuto delle abilità da sarto di Gojo Wakana per riuscire ad avere abiti perfetti per i suoi ruoli.

Ovviamente c'è anche il lato scolastico, anche se ben poco sottolineato in My Dress-Up Darling, dato che Marin non smette di coltivare la sua passione per il cosplay e durante il suo tempo libero passa molte ore a informarsi sulle ultime tendenze, cosa che le rende anche più semplice il suo lavoro saltuario da modella.

Questa passione per il cosplay ovviamente non è propria soltanto del manga, dato che con l'anime di My Dress-Up Darling c'è stata un'esplosione di popolarità per la serie e i suoi personaggi, cosa che ha portato all'interpretazione di questa protagonista. E così si può vedere questo cosplay di Marin Kitagawa in versione liceale in una tranquilla giornata in esterna creato da Sacras.

Ecco invece un cosplay di Black Lobelia e un cosplay di Rizu-kyun, entrambe interpretazioni di Marin.