My Dress-Up Darling: un cosplay di Marin Kitagawa senza travestimenti

Marin Kitagawa è ormai una protagonista ben nota nel mondo dei manga e degli anime. Con l'esordio dell'anime di My Dress-Up Darling a inizio 2022, il personaggio si è guadagnato un folto seguito grazie alla sua allegria, al suo stile diretto, al suo modo di fare solare e accogliente, che mette tutti a proprio agio.

D'altronde non è un caso se Marin è stata una protagonista amata della stagione in cui l'anime è stato mandato in onda. E fa lo stesso con Wakana Gojo, l'altro protagonista di My Dress-Up Darling. Al contrario di Marin, Gojo è timido e insicuro, specialmente per il suo hobby molto particolare, del quale vorrebbe farne un lavoro per occuparsi dell'attività di famiglia. Tuttavia sarà proprio questo hobby a far incontrare i due e a far nascere una splendida amicizia e forse qualcos'altro.

Un hobby che porta Marin a vestire i panni di Shizuka-tan, ma anche di altri come l'imperiosa e seria Black Lobelia, la frizzantina succube Rizu-kyun e tanti altri. Tuttavia, non è in questi panni che verrà vista oggi. Talvolta, anche la ragazza appassionata di cosplay rimane con i suoi abiti di tutti i giorni, in questo caso quelli da studentessa. Perché è così che si presenta Kim Kaguya con questo cosplay di Marin Kitagawa all'aperto, tra i fiori. Una visione diversa dal solito per la gal, che solitamente è truccata diversamente. Vi piace?

La recensione di My Dress-Up Darling conferma che l'alchimia tra i due funziona alla grande.