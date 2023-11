My Dress-Up Darling: un cosplay di Marin Kitagawa da vera modella

Ormai i fan dei cosplay sono tanti in tutto il mondo, e forse è anche per questo che My Dress-Up Darling è diventato così popolare. Sicuramente però il merito è anche della protagonista Marin Kitagawa, la giovane che ama travestirsi come i suoi personaggi preferiti. Normalmente, Marin è una liceale e veste con una semplice divisa o abiti casual.

Ci sono dei momenti in cui però si trasforma completamente, vestendo gli abiti tessuti dal suo compagno di classe Wakana Gojo e ormai anche compagno di lavoro. Grazie a lui si è potuta trasformare in Shizuku-tan, in Black Lobelia e tanti altri personaggi.

Va ricordato però che fare cosplay è un hobby che costa, tra vestiti da acquistare, accessori come parrucche e trucco, o anche stoffe particolari e tanto altro ancora. Marin quindi deve darsi da fare se vuole mantenere un certo stile di vita che non derivi soltanto dal padre, e così la protagonista di My Dress-Up Darling ha già fatto vedere di saper lavorare. Grazie alla sua bellezza, lavora come modella per alcune riviste, nonostante sia ancora una liceale. Riesce quindi a proporre un lato di sé molto diverso, calandosi in tutt'altra personalità per questi photoshoot.

Lo stesso ha fatto linnnng_cos, che ha proposto un cosplay di Marin Kitagawa da modella, con un primo piano che mostra viso e capelli e soltanto appena il vestito nero, in maniera identica a un artwork dedicato alla protagonista di My Dress-Up Darling e che trovate nel post in basso. La cosplayer ha immortalato un tratto di Marin che non si vede spesso, vi piace di più o di meno rispetto ai cosplay della ragazza dell'anime?

Eccola anche in questo doppio cosplay con Shizuku-tan dove entrambe fanno le infermiere.