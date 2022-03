My Dress-Up Darling: un cosplay di Marin Kitagawa in versione Black Lobelia

Nel corso della prima stagione di My Dress-Up Darling, Wakana Gojo e Marin Kitagawa si sono dati molto da fare. Tutto è iniziato dalla voglia della gyaru di realizzare un cosplay di Shizuku-tan, protagonista di un erotic visual novel, e poi il sodalizio è proseguito grazie ai buoni risultati ottenuti.

Archiviata la fase Shizuku-tan, i due protagonisti di My Dress-Up Darling si sono concentrati su un altro personaggio. Ispirati dalla cosplayer Juju e da sua sorella, hanno deciso di dedicarsi a Black Lobelia, creando un cosplay di gruppo da quell'anime. Black Lobelia indossa un abito dall'aria militare, con un cappello nero e un abito da ufficiale con spallette e frange varie e una sorta di gioiello sul petto. Non mancano poi guanti neri e altri dettagli che rendono l'abito molto difficile da realizzare, ma anche in questo caso Gojo ci è riuscito.

E nella realtà? C'è chi ha realizzato un cosplay di Black Lobelia. La cosplayer Seracoss si è ispirata a questo cosplay di Marin Kitagawa per mostrare il personaggio eterocromo in questo scatto. Non è stato sicuramente semplice riprodurre il vestito e chissà se anche lei non ha un Gojo a disposizione che ha cucito tutto su misura ex novo.

Intanto i fan hanno apprezzato il finale di stagione di My Dress-Up Darling e non vedono l'ora che ne arrivi una seconda.