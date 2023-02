My Dress-Up Darling: un cosplay di Marin Kitagawa versione Black Lobelia da incanto

My Dress-Up Darling ormai ha acquisito grande popolarità grazie all'anime. Incentrato sul mondo dei cosplay, l'autrice Fukuda ha deciso di inserire una coppia di protagonisti atipica nella sua storia, che durante la prima stagione hanno fatto vedere il loro meglio.

Marin Kitagawa è una giovane appassionata di cosplay, conosciuta per essere la protagonista del manga e anime My Dress-Up Darling. Marin ama trasformarsi in personaggi immaginari indossando abiti elaborati e accessori, e la sua passione per il cosplay la porta a partecipare a svariati concorsi e eventi. Marin non è molto talentuosa nel creare i suoi costumi, e spesso utilizza le abilità del suo compagno di classe Wakana Gojo così da poter ottenere i propri travestimenti e sfoggiarli alle varie fiere o alle riunioni di cosplaying con le sue amiche e colleghe.

Uno dei costumi più iconici di Marin è quello di Black Lobelia, un personaggio immaginario che ha iniziato ad adorare. Questo costume è stato particolarmente elaborato, con un abito nero a lunghezza media e un cappello nero decorato dall'aspetto militare. Marin ha anche realizzato un paio di guanti lunghi e un bastone con una piuma, che completano il suo look da Black Lobelia.

Ma non c'è solo Marin Kitagawa a riprodurre il personaggio, o meglio, c'è chi propone un cosplay di Marin Kitagawa nei panni di Black Lobelia, come ha fatto in questa foto la cosplayer Nana_cos07. La modella giapponese ha fatto centro con la sua riproduzione sfruttando le lenti cromatiche per presentare l'eterocromia di Black Lobelia e poi aggiungendo altri accessori per riprodurre tutti i dettagli del personaggio.

Ovviamente non c'è solo questa variante. Ecco un cosplay di Marin Kitagawa classica da studentessa e un cosplay doppio con Marin e Shizuku-tan.