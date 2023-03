My Dress-Up Darling: un cosplay di Marin Kitagawa versione Rizu-kyun dal sorriso demoniaco

La passione dei cosplay ormai è in voga da tanti anni, e per questo non poteva tardare l'arrivo di un manga incentrato completamente su questa passione. Dalla mente di Shinichi Fukuda è partito Sono Bisque Doll wa Koi o Suru, noto in occidente con il nome My Dress-Up Darling grazie all'anime oppure con il semplice abbreviativo Bisque Doll.

L'anime su Crunchyroll ha portato in molti a conoscere meglio la voglia di Marin Kitagawa, una giovane liceale dal look gal che è davvero una grande appassionata di anime, videogiochi, light novel e del mondo del cosplay in generale, e la capacità di Wakana Gojo nella sartoria e nel trucco. Questa coppia ha portato tutti a godersi le dinamiche romcom di My Dress-Up Darling che, nonostante i suoi pochi episodi, ha riscosso una notevole popolarità nel corso del 2022, spingendo notevolmente le vendite del manga.

Naturalmente, al centro di tutto c'è stata la protagonista Marin Kitagawa, capace di rubare la scena da sola, che sia in versione liceale normale che in versione cosplay. Durante la serie, di travestimenti ne ha indossati parecchi, iniziando con Shizuku-tan e Black Lobelia, ma l'ultima mostrata nella prima stagione della serie è stata Rizu-kyun, una succube protagonista di un manga comico 4-koma che ha messo non in poca difficoltà Gojo Wakana.

Alla fine, però, ci sono riusciti, e così Marin ha potuto indossare i suoi abiti. Ma lo stesso fa CarryKey con questo cosplay ammiccante di Marin Kitagawa versione Rizu-kyun, con tanto di sorriso con i due canini affilati e dall'aspetto demoniaco, proprio come ci si aspetta da una succube. In alternativa, c'è anche un cosplay di Marin versione poliziotta mai visto prima.