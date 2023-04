My Dress-Up Darling: un cosplay di Marin da maid e di Shizuku-tan in coppia

My Dress-Up Darling è un manga che segue la vita di Marin Kitagawa, una liceale che ha una grande passione per il mondo dei cosplay, e di Gojo Wakana, il compagno di classe che scopre il suo segreto e diventa il suo sarto. Il manga racconta l'evoluzione della loro amicizia, della loro passione per il cosplay e della loro crescita personale.

Marin Kitagawa è la protagonista del manga, una ragazza molto solare e simpatica con tendenze gyaru che non nasconde di certo la sua passione per il cosplay. Grazie all'incontro con Gojo in un pomeriggio scolastico, Marin inizia a esplorare il mondo del cosplay e a trovare il modo di esprimersi, interpretando a dovere i personaggi che ama. Nel corso del tempo, quindi interpreta vari personaggi, come Shizuku-tan.

Shizuku-tan è un personaggio fittizio del manga, protagonista di una visual novel a stampo erotico, che Marin ammira molto, e per questo è il primo personaggio che decide di intrepretare nonostante la sua natura. Così, grazie al lavoro svolto da Gojo, indossa questi abiti da cameriera vittoriana, facendo faville al suo primo photoshoot da modella cosplayer.

Monpink ha deciso di realizzare un cosplay di Marin vestita da Shizuku-tan, quindi con l'abito da cameriera e con i capelli viola, ma ha voluto dare anche un tocco in più cambiando le carte in tavola. Infatti, come si vede nello scatto in basso, oltre alla protagonista travestita, c'è anche il cosplay di Marin vestita da maid, con lo stesso identico abito ma senza parrucca viola.

La doppia versione proposta dalla cosplayer asiatica è stata sicuramente molto apprezzata dal pubblico, con oltre 30000 like ottenuti. Ecco anche un cosplay di Marin solare e un cosplay di Rizu-kyun demoniaca.