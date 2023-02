My Dress-Up Darling: un cosplay di Marin poliziotta come non l'avete mai vista

La passione per il cosplay ha invaso il Giappone da diversi anni, tanto che ormai ogni fiera pullula di cosplayer di ogni tipo, sia uomini che donne, sia normali amatori dell'interpretazione di personaggi fittizi che veri e propri professionisti. E a cavalcare quest'onda ci pensa il manga e anime My Dress-Up Darling.

Marin Kitagawa è uno dei personaggi principali di My Dress-Up Darling, quest'opera creata da Shinichi Fukuda che si concentra proprio sul mondo dei cosplay, sia tramite la sua interpretazione che tramite la creazione dei vestiti, ambito molto più di nicchia. Marin è una liceale che ama vestire i panni di altri personaggi e sogna di partecipare a una grande convention. Solare e determinata, riesce a percorrere questa strada soltanto grazie all'aiuto di Wakana Gojo, suo compagno di classe e molto attivo nel settore della sartoria.

La passione di Marin per i costumi e cosplay è nata dal suo desiderio di diventare un personaggio diverso da sé stessa e di vivere i momenti fantastici che guarda negli anime e nei videogiochi. La sua creatività è incredibile e ha un talento naturale per dare vita a questi personaggi, cosa che la rende ammirata da molti. Con l'esplosione dell'anime, My Dress-Up Darling ha visto un nugolo di fan sempre più nutrito e quindi ciò vuol dire tante cosplayer all'opera.

E non potevano mancare i cosplay di Marin Kitagawa ritratta in ogni modo. La protagonista viene vista spesso a indossare gli abiti visti nell'anime, ma a volte c'è chi va oltre, come Viku. Questo cosplay di Marin Kitagawa da poliziotta infatti non rispecchia un costume visto nell'anime, almeno per ora, sta di fatto che la ragazza sta bene con qualunque vestito addosso. Per chi ama la versione normale, ecco un cosplay di Marin da liceale.