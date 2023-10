My Dress-Up Darling: un cosplay di Marin e Shizuku infermiere uniche ed evocative

My Dress-Up Darling è un manga di Shinichi Fukuda, che ruota attorno al mondo del cosplay e delle passioni adolescenziali di Marin Kitagawa, una giovane liceale che prova un interesse smodato proprio per questi argomenti. La serie cerca di catturare la bellezza del mondo del cosplay, mostrando come questa forma d'arte possa unire persone diverse attraverso la creatività e la condivisione delle proprie passioni.

La storia segue Marin Kitagawa e Wakana Gojo, che mettono in piedi un sistema per produrre vestiti e farli indossare alla ragazza, sfogando così la propria passione per i loro hobby: la prima per esprimersi e incarnare i propri personaggi preferiti provenienti da videogiochi, anime, manga e altri prodotti; il secondo invece per migliorare nella sartoria, dato il suo interesse per le bambole giapponesi e la loro creazione, cosa che gli permette di mettersi in gioco su un livello molto più alto e professionale.



Marin è un personaggio affascinante e semplice, con una personalità vivace e un cuore gentile. La sua determinazione nel perfezionare i suoi cosplay e la sua dedizione nel trasformarsi nei suoi personaggi preferiti la rendono una protagonista affascinante e apprezzata sia nel manga che nell'anime, e non a caso è stata tra le più apprezzate del 2022.



Uno dei suoi cosplay più iconici è quello di Shizuku-tan, un personaggio di un anime fittizio all'interno del mondo di My Dress-Up Darling, ripreso da una novel erotica che Marin segue. È stata proprio questa ragazza vestita da cameriera vittoriana il primo personaggio interpretato da Marin, che stavolta però si trasforma ulteriormente. Kairi e Aka Purin infatti non si trattengono al classico cosplay di Marin vestita da liceale o al cosplay di Shizuku-tan con il suo vestito nero.



Cambiano e propongono la versione delle due ragazze vista in una copertina disegnata tempo fa dalla mangaka Fukuda, dove sono vestite da infermiere. Una nera e una bianca, ecco un cosplay di Marin e Shizuku vestite da infermierine, vi sarebbe piaciuto vederle anche nell'anime?