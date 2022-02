My Dress-Up Darling: un cosplay di Marin Shizuku-tan identica all'anime, scena per scena

Anche se i cosplay non sono nati propriamente in Giappone, negli ultimi decenni sono stati i personaggi dei manga e anime giapponesi a essere i più interpretati. E per questo in Giappone c'è proprio un commercio fiorente, come mostra il lavoro della cosplayer Enako. Ora su questo tema è presente anche il manga e anime My Dress-Up Darling.

Shinichi Fukuda ha scelto un setting particolare, con una gal che adora alcuni personaggi di manga, anime e light novel e desidera farne dei cosplay, e un sarto dedito alle bambole ma che inizierà a migliorarsi cucendo vestiti per la sua compagna di classe. A unire i due protagonisti di My Dress-Up Darling in un certo qual modo è stata Shizuku-tan, protagonista dell'anime erotico che Marin Kitagawa adora.

La voglia di interpretarla spingerà la gal a chiedere aiuto a Gojo, dopo aver scoperto della capacità nella sartoria di quest'ultimo. C'è quindi un sapore particolare nel vedere Shizuku-tan in azione nei cosplay e non soltanto di quelli di Marin nell'anime di My Dress-Up Darling. La fan tailandese Minnexcos decide di riprodurre il personaggio ma mettendosi in posa per replicare quasi scena per scena la comparsa ufficiale di Marin come cosplayer.

Ecco invece un cosplay più semplice ma solare di Marin Kitagawa.