My Dress-Up Darling: un cosplay di Marin in tutte le sue versioni fantastiche

Marin Kitagawa è un personaggio di My Dress-Up Darling, quello che è stato uno degli anime della stagione invernale del 2022. La gyaru bionda, che col suo fascino e la sua esuberanza è riuscita a catturare non solo il sarto Wakana Gojo ma anche tutti gli spettatori, in realtà però ha tante identità.

Da buona fan di anime e manga, si lancia a capofitto nel mondo dei cosplay per creare i suoi personaggi preferiti dai vari brand fittizi creati appositamente per il manga e anime di My Dress-Up Darling. L'intervento di Gojo sarà fondamentale dato che sarà lui a creare i vari costumi, permettendo a Marin di vestire perfettamente i panni dei personaggi. Dapprima c'era Shizuku-tan, la studentessa di un eroge, poi è stato il turno di Black Lobelia, ma la prima stagione di My Dress-Up Darling ha visto prendere vita anche la diavoletta Rizu-kyun.

Se in passato vi abbiamo portato diversi cosplay di Marin Kitagawa con i panni da studentessa o con quelli di uno di questi personaggi, stavolta la cosplayer giapponese Mee_10_10 ha deciso di unire le forze con altre ragazze per creare una serie di cosplay con tutti i personaggi di Marin Kitagawa. Ecco quindi due diavolette Rizu-kyun, Black Lobelia e Shizuku-tan interpretate da Mee e le sue colleghe.

E intanto il manga di My Dress-Up Darling continua a crescere con vendite da urlo.