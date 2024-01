My Dress-Up Darling: un cosplay di Marin nelle vesti di Shizuku Kuroe

L'amore per la cultura pop ha portato tantissimi artisti (e aspiranti tali) a liberare la propria espressione creativa: è così che sono nati i cosplay, l'arte di trasporre un personaggio dalla carta stampata o dallo schermo nella vita reale. My Dress-Up Darling è l'anime che meglio rappresenta la passione di migliaia di fan per questo hobby.

L'amore di Marin Kitagawa per il travestimento e la posa davanti alla fotocamera incontra il talento di Gojo Watana, abilissimo nel cucire e creare abiti da zero, portandoli a diventare un duo estremamente affiatato. L'anime di My Dress Up Darling rifiuta l'importanza dell'aspetto fisico e mostra che qualsiasi appassionato può immergersi nel mondo dei cosplay. Uno dei primi cosplay della protagonista è stato reinventato dalla cosplayer victorialirell.

In questo cosplay di Marin Kitagawa di My Dress-Up Darling, la ragazza è ritratta mentre impersona Shizuku Kuroe, la protagonista di un videogioco di cui è molto appassionata. Amante dei vestiti, della cultura nerd e del make-up, i più grandi interessi di Marin si sono presto coagulati in una grande passione per i cosplay. Tuttavia, la protagonista ha anche scoperto di essere negata per il cucito, motivo per cui non è mai riuscita a realizzare da sola i propri costumi.

Marin ha trovato supporto in Gojo Watana, un ragazzo timido e riservato, specializzato nella realizzazione di "hina", delle bamboline tipiche della cultura giapponese, vestite con abiti unici e dalle trame complesse. Il carattere estroverso e sicuro di sé di Marin la rende invece una perfetta cosplayer, dimostrando un talento innato per questo universo. Per non perdervi nulla, potete anche dare un'occhiata a questo cosplay di Marin My Dress Up Darling senza alcun travestimento!