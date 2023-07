My Dress-Up Darling: un cosplay di Rizu-kyun, la Marin versione diavoletta

La moda dei cosplay è diventata virale nel mondo e soprattutto in Giappone, dove intere fiere sono invase dai cosplayer più bravi. Quindi era questione di tempo prima che arrivasse un manga dedicato: è My Dress-Up Darling, scritto e disegnato da Shinichi Fukuda, con Marin Kitagawa come uno dei personaggi principali.

La storia segue le vicende di Marin, una liceale dall'aspetto estroverso: è infatti una gal, con i capelli tinti di biondo e rosa, con abiti portati non in maniera diligente, con una forte attenzione verso la moda, i trucchi e gli accessori femminili di ogni tipo. Durante i suoi giorni di scuola, Wakana Gojo la osservava soltanto da lontano, dal suo angolo solitario, finché un incontro casuale non li porterà ad avvicinarsi.

Marin infatti è appassionata di cosplay e fa amicizia con Wakana dopo aver scoperto che quest'ultimo se la cava con la creazione di costumi. Infatti, fino a quel momento, la protagonista di My Dress-Up Darling faticava a esternalizzare la propria passione perché non era capace di creare costumi dei propri personaggi preferiti.

Marin è un personaggio semplice: la sua natura solare la rende una ragazza molto socievole e con cui è facile diventare amici, anche si trasforma completamente quando si parla di cosplay, diventando concentrata e calandosi perfettamente nei panni del personaggio. Lo stesso è successo in questo cosplay di Rizu-kyun la succube, altro personaggio apparso in My Dress-Up Darling e intrepretato dalla gal, ma che stavolta è stato realizzato da Unkai.

La cosplayer ha indossato la parrucca rossa e l'abbigliamento del personaggio demoniaco, apparso in pochi capitoli della serie. Vi piace, o preferite questo cosplay di Black Lobelia? O ancora, un cosplay di Marin in costume da bagno?