My Dress-Up Darling: un cosplay sensuale di Shizuku-tan, la versione alternativa di Marin

Marin Kitagawa è la protagonista di My Dress-Up Darling, un manga e anime incentrati sul mondo dei cosplay. La giovane liceale gal non è in grado però di cucire, quindi non può interpretare i suoi personaggi preferiti. Tuttavia l'incontro con Wakana Gojo, e la scoperta che il ragazzo se la cava con il cucito, le spalancherà un mondo.

Da quel momento in poi, Marin inizia a comprare tanto materiale per potersi travestire a più non posso. Sfruttando le capacità e le conoscenze di Gojo, inizierà a pensare a vari cosplay da mostrare in My Dress-Up Darling. Il primissimo cosplay è anche quello che li porterà a instaurare questo proficuo sodalizio: Shizuku-tan, un personaggio proveniente da una visual novel erotica e per cui Marin va pazza.

Vestita di nero e con un attire da maid, la ragazza deciderà anche di mostrarsi pubblicamente con questo abito. Kleiner Pixel, una vera cosplayer e tra le più famose del web, che propone anche periodicamente delle lezioni sul come truccarsi, ha deciso di immortalare questo personaggio. Ecco così un cosplay di Marin versione Shizuku-tan da My Dress-Up Darling.

E non c'è solo questo, naturalmente: godetevi anche tutti gli altri cosplay di Marin, mentre gli animatori hanno pensato a una Marin Bunny Girl in un cosplay speciale.