My Dress-Up Darling: un cosplay di Shizuku-tan, il primo alter ego di Marin

La protagonista di My Dress-Up Darling è Marin Kitagawa, una ragazza molto solare e che segue la moda gal, molto popolare in Giappone, che consiste nel tingersi molto spesso i capelli di biondo o di colori fluorescenti, aggiungendo poi trucchi particolari e altri accessori ancora, così da rompere la monotonia della società giapponese.

Dietro questa ragazza che sembra così alla moda si nasconde però una passione, cosa che l'ha portata a conoscere Gojo Wakana e a diventare molto amica con lui. Il ragazzo si ritroverà infatti, già dal primo episodio di My Dress-Up Darling - ora anche in italiano su Crunchyroll -, a collaborare con la gal per realizzare dei cosplay. Marin è infatti un'appassionata di anime, manga, visual novel, videogiochi vari e tanto altro ancora e ha deciso di interpretare i suoi personaggi preferiti.

Il suo primo cosplay è stato quello di Shizuku-tan, protagonista di una particolare visual novel a sfondo erotico che porta questa ragazza a vestirsi in stile vittoriano, con un abito nero ricco di orli, un grembiule da cameriera e una cuffia di pizzo sopra i capelli viola. A interpretare Marin che interpreta Shizuku-tan stavolta ci ha pensato Purin, cosplayer che ha postato il suo lavoro su Instagram, e che potete osservare in basso.

Ecco anche un cosplay di Marin Kitagawa classica,