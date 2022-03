My Dress-Up Darling: un cosplay di Shizuku-tan fatto da Arisa proprio come nell'anime

Ormai tutti hanno familiarità con Marin Kitagawa di My Dress-Up Darling, l'anime che sta spopolando in rete tenendo botta alla forza strabordante di titoli come Attack on Titan e Demon Slayer. La commedia romantica sul mondo dei cosplay sta facendo faville e continua a mostrare nuovi personaggi provenienti dai videogiochi e manga amati da Marin.

Il primo personaggio fittizio a essere presentato in My Dress-Up Darling è stata Shizuku-tan, protagonista di un popolare videogioco eroge di cui Marin Kitagawa va matta. È stata proprio questa sua voglia di interpretare questa ragazza con un vestito simil vittoriano a mettere insieme i due protagonisti. Gojo alla fine ci ha messo pochi episodi per dare a Marin il vestito che voleva. Ora Marin è passata avanti con altri vestiti, ma nel fandom di My Dress-Up Darling rimane ancora viva l'impressione del cosplay di Shizuku-tan mostrato nei primi episodi.

In rete stanno spopolando contenuti a tema, e la cosplayer giapponese Arisa1010 è una di coloro che hanno presentato un cosplay di Shizuku-tan come nell'anime. Le due foto in basso fanno notare l'enorme cura messa in questo lavoro per riprodurre l'abito del personaggio, un risultato ottimo che non era semplice ottenere.

Anche il mangaka è rimasto abbagliato dall'anime di My Dress-Up Darling.