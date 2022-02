My Dress-up Darling: un cosplay di Shizuku-tan, il primo cosplay di Marin Kitagawa

My Dress-Up Darling è partito subito forte su Crunchyroll. I vari episodi sono molto apprezzati in occidente e, soprattutto, in patria, dato che il regista condivide immagini su Marin Kitagawa praticamente ogni settimana, per celebrare l'occorrenza dell'episodio di turno. L'opera sta insomma acquisendo sempre più popolarità.

La brillantezza di Marin Kitagawa indubbiamente è il motore principale di My Dress-Up Darling. La bionda gal che ha ammaliato Gojo Wakana è fin troppo esuberante e simpatica per essere lasciata alle retrovie del mondo degli anime e per questo nel corso di questo inverno 2022 sarà inevitabile ritrovarsela ovunque con fan art e cosplay.

Cosplay che tra l'altro sono il fulcro di My Dress-Up Darling e per questo vediamo Marin interpretare altri personaggi. Il primo cosplay di Marin in assoluto è quello di Shizuku-tan, una ragazza di un anime erotico. Grazie a Gojo, riesce a interpretarla magnificamente nella serie. Intanto arrivano i cosplay di Shizuku-tan anche nel mondo reale. La giapponese Kipi si è messa all'opera indossando il vestito in stile maid vittoriana per presentare la cosplayer Marin con i panni del personaggio fittizio.

Se volete invece la versione classica, ecco un cosplay di Marin Kitagawa con tutta la sua sfrontatezza.