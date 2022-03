My Dress-Up Darling: un cosplay di Shizuku-tan a dir poco perfetto

Il fenomeno dei cosplay ha preso il largo in Giappone. Non bastavano le tante fiere e gli incontri di amanti del travestimento nel paese del Sol Levante: da qualche anno è in pubblicazione Sono Bisque Doll wa Koi o Suru, conosciuto da noi come My Dress-Up Darling. Il successo ha convinto la casa editrice a farne un anime.

Ora My Dress-Up Darling si gioca le prime posizioni settimana dopo settimana con i big del settore come Attack on Titan 4 parte 2. Marin Kitagawa però sembra essere troppo simpatica per tutti, affascinando gli spettatori dell'anime e non solo. Ormai è Marin-mania in Giappone e non solo e per questo ci sono tanti cosplay su di lei. Ma l'amore per la serie non si ferma ai suoi personaggi, ma va oltre e avvolge anche i personaggi finti della serie, come Shizuku-tan, l'adorata protagonista di una serie che Marin guarda.

E se nella serie è Marin che si cala in un suo cosplay, nella realtà ci sono altre cosplayer che preparano i cosplay di Shizuku-tan. Questo personaggio ha ottenuto parecchio successo e per questo una cosplayer cinese sul portale Weibo ha condiviso il suo travestimento, pressoché perfetto. Le foto in basso fanno notare tutta la cura per questo lavoro.

Ecco anche un cosplay di Marin Kitagawa ma senza travestimenti.