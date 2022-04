My Dress-Up Darling: una cosplayer ha ricreato la scena equivoca di Inui in modo perfetto

La popolare cosplayer taiwanese Momo (モモ) è recentemente diventata virale dopo aver pubblicato un servizio fotografico che ricrea la scena del primo incontro tra Wakana Gojou e Sajuna "Juju" Inui nella serie My Dress-Up Darling (Sono Bisque Doll wa Koi wo Suru ).

In questa famosa scena, "Juju" stava facendo la doccia a casa di Gojou dopo essere stata inzuppata dalla pioggia e invitata dal nonno Kaoru Gojou ad entrare, così Wakana la trova completamente nuda. Più in basso mostriamo un confronto tra i frame della scena originale e quelli realizzati dalla cosplayer.

L'adattamento anime va in onda dall'8 gennaio in streaming su Crunchyroll e Funimation per l'occidente. Si è concluso con 12 episodi ma i blu-ray di My Dress-Up Darling stanno già andando a ruba. Fukuda ha pubblicato il manga sulla rivista Young Gangan di Square Enix da gennaio 2018.

L'anime slice of life si è rivelato uno dei titoli di punta di questo inizio 2022, e i cosplay a tema My Dress-Up Darling di Marin hanno iniziato a spopolare anche tra le cosplayer. Inoltre, il manga di My Dress-up Darling ha venduto 2 milioni di copie dopo il lancio della serie anime.

"Immerso nell'attività di famiglia di creazione di bambole tradizionali, Wakana Gojou è uno studente riservato e senza amici. Con il ricordo doloroso del disprezzo di un'amica d'infanzia per questo suo interesse, Gojou non riesce a relazionarsi con i suoi compagni di classe e i suoi hobby, così finisce per isolarsi.

Gojou non ha ancora perfezionato la realizzazione dei volti delle bambole, ma è eccezionalmente abile nella realizzazione dei loro vestiti. La sua abilità con la macchina da cucire viene presto scoperta dalla sua bella compagna Marin Kitagawa, la cui audacia e schiettezza viene ammirata e invidiata da Gojou. Immediatamente, condivide con lui il suo stesso hobby: le piace travestirsi da personaggi di videogiochi, anime e manga.

Tuttavia, Kitagawa non sa come cucire i propri costumi, il che la porta a cercare l'esperienza di Gojou. Trascinato dalle infinite avventure in cosplay della bella ragazza, Kitagawa diventa la sua prima amica che lo accetta completamente. Così, anche se sono polarmente opposti, la loro relazione sboccia lentamente grazie alla loro attitudine ad aiutarsi a vicenda nell'intricato mondo del cosplay."