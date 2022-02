My Dress-up Darling, è già tempo di dichiarazioni d'amore per Marin?

In precedenza su My Dress-Up Darling, Gojo ha passato tutta la notte a finire il cosplay dei sogni di Marin, giusto in tempo per l'evento cosplay del giorno dopo. Rendendosi conto che Gojo ha mal inteso il suo suggerimento di una scadenza per il giorno dopo, Marin scoppia in lacrime dispiaciuta per l'amico.

Ma Gojo è semplicemente sollevato nell'apprendere che Marin ha ancora tempo per il cosplay. Dopo averlo indossato e rendendosi conto che si adatta perfettamente, Marin decide di andare comunque all'evento dopo che Gojo le scatta alcune foto con il suo telefono.

Il sempre più stanco Gojo è felice di vedere Marin assolutamente raggiante. Non passa molto tempo prima che lei attiri l'attenzione dei fotografi all'evento, che formano una fila per fotografarla nei panni del personaggio del cosplay.

Gojo la osserva, affascinato da quanto sia naturale per lei. Alla fine, alcuni pensieri dolceamari si insinuano in lui e cerca disperatamente di godersi ogni momento, perché potrebbe essere l'ultimo. Dopo tutto, il cosplay da sogno di Marin in My Dress-Up Darling è già stato realizzato. Che utilità ha ora per Gojo?

Riflette sulle sue avventure con Marin e comincia a provare nostalgia, finché non viene rapidamente interrotto da un malore di Marin, che sta per svenire a causa dell'alta temperatura e del tessuto spesso e non traspirante del vestito.

Dopo essersi ritirati in casa, essersi rinfrescati e aver condiviso un momento di imbarazzante intimità in cui Marin chiede a Gojo di asciugarle il sudore dalla schiena, accettano di tornare a casa per la giornata. Durante il viaggio di ritorno in treno, Gojo riflette tristemente con Marin su quanto si è divertito, pensando che sia finita. Marin gli chiede con entusiasmo cosa dovrebbe fare per il suo prossimo cosplay, esclamando che ha almeno altri 50 personaggi preferiti che vuole interpretare.

Gojo è naturalmente estasiato da questo, e mentre Marin cerca online dei manichini da comprare per lui, Gojo comincia ad appisolarsi. Lei gli dice che va bene fare un pisolino, e mentre lei riflette su quanto si è divertita oggi grazie a Gojo, lui commenta assonnatamente quanto fosse bella Marin quel giorno.

Marin ha improvvisamente un flashback di quando lui ha detto che non può descrivere qualcosa o qualcuno come carino o bello a meno che non lo intenda veramente con il cuore, e il suo viso diventa immediatamente rosso. L'episodio 5 finisce con Marin in completo shock per questa realizzazione. Vi lasciamo qui le immagini celebrative per il quinto episodio di My Dress-up Darling.

My Dress-Up Darling continua a creare un giusto equilibrio tra momenti di sano coinvolgimento emotivo e momenti di imbarazzo che farebbero arrossire chiunque. Anche se il loro primo obiettivo insieme è stato raggiunto abbastanza rapidamente, Marin assicura sia Gojo che gli spettatori che questa è la prima di molte avventure cosplay che avranno insieme. Quale potrebbe essere il prossimo cosplay per l'adorabile duo?