My Dress-Up Darling è disponibile su Crunchyroll in italiano: il debutto del doppiaggio

Si è parlato molto di My Dress-Up Darling, l'anime invernale che ha aperto il 2022 e che, nonostante l'agguerrita lotta con Demon Slayer e L'Attacco dei Giganti che assorbivano molto spazio, è riuscito a conquistarsi una buona fetta di pubblico. In Giappone e nel resto del mondo per questo si parla dell'evento speciale di My Dress-Up Darling.

Intanto però in Italia c'è stato un evento molto importante che ha riguardato il portale Crunchyroll, ormai uno dei servizi di streaming in abbonamento che porta alcuni degli anime più famosi del momento. Mentre si rinnova a ogni stagione portando nuovi prodotti, Crunchyroll ha deciso di iniziare a doppiare in italiano alcuni anime. Il primo ad approdare sul portale arancione è stato proprio My Dress-Up Darling, che ha fatto il suo debutto il 18 luglio 2022.

Crunchyroll ha annunciato questo arrivo qualche ora prima dell'evento, confermando che il primo episodio sarebbe stato disponibile alle 22:00. Chi ha potuto già vedere l'episodio doppiato in italiano ha confermato la bontà dell'adattamento, con tante recensioni positive riscontrabili nei commenti. Inizia quindi una nuova era per Crunchyroll in Italia, con la speranza che venga supportato dal pubblico, ricambiato con la proposta di molti più prodotti nella nostra lingua.