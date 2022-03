My Dress-Up Darling: un divertente cosplay lowcost di Marin Kitagawa

Marin Kitagawa è una cosplayer e sa quanto tempo ci vuole per prepararsi al meglio, così da poter presentare il proprio personaggio preferito al massimo. Tutto l'incipit di My Dress-Up Darling, uno degli anime che ha guadagnato più trazione durante questa stagione invernale, ruota intorno al concetto di dare il massimo per i cosplay.

Insieme a Gojo Wakana, cerca di portare in scena i cosplay più fedelmente possibile. Il sarto si mette all'opera e prepara i vestiti, talvolta a tempo record. Qualche volta è necessario però qualche artifizio particolare per rendere i costumi indossabili e belli al tempo stesso, senza riscontrare effetti collaterali. È ciò che è successo con il primo cosplay di Marin nella serie.

I due possono chiedere consiglio al sempre geniale Lonelyman, il creatore di Lowcost Cosplay e che stavolta ha portato Marin Kitagawa in una sua interpretazione. Come sempre, Lonelyman non si avvilisce davanti alle difficoltà e porta sempre un cosplay divertentissimo per il modo in cui è stato realizzato. In questo caso, sfruttando uno snack, ha riprodotto le dita da gyaru di Marin, mentre sul fondo c'è il suo faccione con i capelli biondi.

