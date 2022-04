My Dress-Up Darling: anche la doppiatrice di Marin fa il cosplay di Shizuku-tan

La stagione invernale che ha aperto il 2022 si è conclusa da qualche settimana, lasciando il posto ai nuovi anime che sono partiti nella prima e seconda settimana di aprile. Ciò non vuol dire che le opere degli scorsi mesi siano state già dimenticate, anzi, ce n'è una che continua a cavalcare la cresta dell'onda: My Dress-Up Darling.

Nessuno si aspettava un successo del genere, neanche l'autrice Fukuda che ha rivisto l'anime più e più volte, adorando ogni situazione per come è stata presentata. My Dress-Up Darling ora continua in formato manga, che in Giappone sta andando tantissimo con vendite e numeri davvero importanti. Tra gli addetti ai lavori, ce n'è stata un'altra coinvolta nella produzione che è rimasta ammaliata dai personaggi e soprattutto da uno in particolare.

Hina Sugata è la doppiatrice di Marin Kitagawa, quindi ha vissuto in prima persona le vicende della protagonista di My Dress-Up Darling. La doppiatrice ha tanto apprezzato il ruolo e il suo personaggio che ha deciso di lanciarsi nel cosplay di Shizuku-tan, la prima figura interpretata da Marin nell'anime e nel manga. La ragazza della ero novel prende così vita grazie alla sua doppiatrice con l'abito nero e bianco in stile vittoriano e con tutti gli accessori del caso.

Gli animatori hanno invece realizzato un'illustrazione piccante con Marin e Gojo per salutare - si spera solo temporaneamente - l'anime.