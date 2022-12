My Dress-Up Darling: un doppio cosplay di Marin e Shizuku-tan, eccola in entrambi i modi

Il 2022 ha visto la nascita di molti anime che hanno tentato di ostacolare il corso di quelli più famosi, provando a ritagliarsi uno spazio per sé. Non ci sono soltanto gli anime di combattimento o comunque dei generi più classici ad aver trovato uno spazio: anche il romcom sui cosplay My Dress-Up Darling c'è riuscito alla grande.

Sono bastati pochi episodi - appena 12 - per far capire che My Dress-Up Darling non è un semplice romcom a tinte piccanti come tanti altri che affollano il panorama degli anime. Il lavoro di Shinichi Fukuda sul manga è stato ripreso molto bene nell'anime e ha regalato un insicuro Wakana Gojo alle prese con un'uscita dal proprio guscio, nel quale si era rinchiuso per la paura di risultare strano a causa della sua passione per un particolare tipo di bambole giapponesi. Quest'opera di apertura è dovuta in particolare al carattere solare di Marin Kitagawa, la gal protagonista con una grande passione per i cosplay e che è riuscita a fare saggio uso delle capacità del suo compagno di classe.

La ragazza è diventata velocemente uno dei personaggi più amati dell'inverno 2022, quando con il suo fascino e la sua passione è riuscita a conquistare tutti, permettendo a My Dress-Up Darling di guadagnarsi un posto di rilievo nel palcoscenico degli anime. E per questo sono fioccati tanti cosplay a lei dedicati, e le appassionate non mancano in ogni parte del mondo. Michi Kyun e Shadory sono due cosplayer che hanno realizzato questo doppio cosplay di Marin Kitagawa con Shizuku-tan, vale a dire la protagonista con la sua uniforme classica e poi il suo primo travestimento, portato avanti grazie al lavoro dell'amico Gojo.

Da una parte della foto c'è quindi la protagonista nei suoi panni, dall'altra, in catene, la protagonista dell'eroge che Marin ha deciso di interpretare. E un doppio cosplay di Marin può essere vantato anche in Italia.