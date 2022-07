My Dress-Up Darling, evento speciale a settembre: stagione 2 in vista?

L'anime di My Dress-Up Darling è terminato ormai da diversi mesi, eppure nonostante questo si continua a parlare del futuro della serie televisiva. L'adattamento di Studio Cloverworks, infatti, ha enfatizzato tutte le caratteristiche migliori del manga, garantendo così un boom di vendite al gioiellino di Shinichi Fukuda.

Le vendite di My Dress-Up Darling sono raddoppiate con l'avvento dell'anime, una crescita che potete approfondire a dovere grazie a questo grafico realizzato da un fan che racchiude in un'iconografia le copie in circolazione per ciascun tankobon. Alla luce di questi risultati, è lecito pensare che Square Enix voglia continuare ad investire sul progetto per massimizzare i profitti dalla saga.

Il prossimo 17 settembre, infatti, si terrà al J:COM Hall Hachioji in Giappone un evento speciale a tema dedicato dove i doppiatori dei protagonisti, nonché i cantautori dei brani di apertura e chiusura, sono invitati a partecipare. Un evento del genere, dunque, potrebbe essere il luogo ideale per annunciare al pubblico la messa in produzione di una stagione 2.

Ad ogni modo, non ci resta che attendere le prossime settimane per tutte le conferme del caso. E voi, invece, cosa ne pensate di questa manifestazione, cosa vi aspettate? Fatecelo sapere, come di consueto, con un commento qua sotto, ma non prima di aver dato un'occhiata alla nostra recensione di My Dress-Up Darling.