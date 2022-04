My Dress-Up Darling: un fan ha ricreato nella realtà Marin, e non è un cosplay

L'adattamento anime di My Dress-Up Darling è stato senza alcun dubbio uno dei titoli migliori della sessione invernale, non c'è dunque da stupirsi se Marin sia stata eletta come miglior personaggio dell'ultimo cour stagionale. Un fan, a tal proposito, si è recentemente cimentato in un'impresa davvero straordinaria.

La protagonista è stata talmente apprezzata che le sono state dedicate non poche interpretazioni personali, come questo recente cosplay di Black Lobella, tuttavia il lavoro dell'utente di Reddit gabrielxdesign è da mozzare il fiato. L'artista, infatti, avrebbe utilizzato tutto il proprio talento per cimentarsi nell'impresa di ricostruire da zero e il più fedelmente possibile il volto di Marin nella realtà.

Il risultato in questione, che potete apprezzare in calce alla notizia, non è frutto di un cosplay, bensì di un'ottima sapienza nell'utilizzo di programmi come Photoshop, Portrai Pro e tanti alti software ancora. L'artista ha aggiunto di aver avuto difficoltà col trucco e coi capelli del momento che per questi ultimi si è basato unicamente sul 30% di dati provenienti dalla realtà. Un'impresa che ha fatto il giro del web e che è circolata molto negli ultimi giorni.

E voi, invece, cosa ne pensate di questa ricostruzione realistica di Marin Kitagawa? Fatecelo sapere con un commento qua sotto.