My Dress-Up Darling, ecco una nuova illustrazione del cosplay da succube di Marin

La serie manga My Dress-Up Darling di Shinichi Fukuda ha fatto il suo grande debutto con l'adattamento anime insieme al resto delle serie anime dell'inverno 2022, ed è diventata rapidamente una delle uscite più popolari della stagione. My Dress-Up Darling è arrivata a superare titoli come Demon Slayer 2 e Attack On Titan 4.

La serie è rapidamente decollata in popolarità tra i fan che sono stati attratti dal suo duo centrale di protagonisti: la carismatica Marin Kitagawa e l'introverso Wakana Gojo. La stagione di debutto di My Dress-Up Darling si concluderà presto, e il penultimo episodio della stagione ha visto uno dei momenti più accesi tra Marin e Wakana.

Tutto è iniziato quando Wakana ha aiutato Marin a fare il cosplay del personaggio di una serie di light novel a cui era appassionata, ed è questo il look da succube che ha avuto tanto successo anche per chi sta dietro alla serie. Il direttore dell'animazione Jun Yamazaki ha reso omaggio a questo nuovo cosplay con una nuova illustrazione speciale sul proprio account Twitter. Potete ammirarla in calce alla notizia.

Per la fine della prima stagione di My Dress-Up Darling manca un solo episodio e non è ancora stato annunciato se la serie avrà o meno una seconda stagione. I presupposti per un'altra stagione ci sono tutti e l'autrice ne sarebbe solo che contenta, dato che ha passato 13 ore a guardare i primi episodi di My Dress-Up Darling. Attualmente potete trovare My Dress-Up Darling in streaming su Crunchyroll e Funimation.

"Wakana Gojo è un ragazzo delle superiori che vuole diventare un kashirashi, un maestro artigiano che realizza bambole Hina tradizionali giapponesi. Sebbene sia entusiasta del mestiere, non sa nulla delle ultime tendenze e ha difficoltà a inserirsi nella sua classe. Gli studenti popolari, specialmente una ragazza, Marin Kitagawa, sembrano vivere in un mondo completamente diverso. Tutto questo cambia un giorno, quando lei condivide un segreto inaspettato con lui, e i loro mondi completamente diversi si incontrano".

Cosa ne pensate? Dove si colloca l'ultimo cosplay di Marin tra i vostri preferiti della serie? Sperate di vedere My Dress-Up Darling fare il suo ritorno con una seconda stagione? Fateci pure sapere tutti i vostri pensieri al riguardo nei commenti qui sotto. In ultimo, vi lasciamo con un cosplay a tema My Dress-Up Darling del nuovo cosplay da succube di Marin.