My Dress-Up Darling, il manga è vicino al finale? La spiegazione del capitolo 100

Nonostante le premesse iniziali piuttosto banali, My Dress-Up Darling è riuscito a conquistare un pubblico vasto grazie alla sua trama leggera e coinvolgente, immergendo gli spettatori nel curioso mondo dei cosplay, fatto di fatica ma anche di tanto amore e passione. Mentre la bella Marin è una vera nerd e una modella nata, Gojo è un sarto provetto.

Questo duo apparentemente agli antipodi ha avuto modo di crescere nel corso del manga, non solo a livello lavorativo. Come mostrato nell'adattamento anime di My Dress Up Darling, Marin sviluppa un sentimento amoroso nei confronti del timido Gojo, che però non riesce ad esprimere apertamente. Attualmente, la serie a fumetti sta esplorando una profonda crisi fra i due, che potrebbe condurre al finale del manga.

Attenzione agli spoiler! Dal prossimo paragrafo verrà spiegata la trama dell'ultimo capitolo in uscita di My Dress Up Darling, appartenente all'arco narrativo Mandate of Heaven.

Nell'ultimo arco narrativo, Marin Kitagawa si cimenta nel cosplay dell'angelo Haniel, il personaggio principale di un manga creato da un autore perfezionista. Questa inclinazione contagia anche Gojo, spingendolo verso la perfezione. L'evento si conclude con Marin che incanta la folla con il suo outfit e la sua personalità frizzante.

La felicità di Marin, tuttavia, si frantuma quando le viene offerto un lavoro dalla Sparkle Productions, un'agenzia per cosplayer professionisti. L'accettazione di questa proposta comporterebbe una separazione permanente da Gojo. Disperata, la ragazza lo cerca tra la folla solo per trovarlo con un'aria cupa e abbattuta.

Le ultime pagine del capitolo vedono Marin e Gojo che si evitano reciprocamente. L'arco narrativo del Mandate of Heaven si è quasi del tutto concluso, che questo possa essere l'inizio della Saga Finale di My Dress Up Darling, che vedrà i due ragazzi finalmente confessare i propri sentimenti all'altro, o manca ancora molto al termine?