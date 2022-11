My Dress-up Darling, il manga fa le fortune di Square Enix

Fin dai suoi albori, My Dress-Up Darling ha conquistato un gran numero di fan, cresciuto ulteriormente con l'adattamento anime uscito nei primi mesi del 2022. Lo slice of life che vede protagonisti la cosplayer Marin Kitagawa e il suo amico-sarto Wakana Gojo in delle simpatiche avventure si è rivelato un prodotto molto piacevole e adatto a tutti.

Negli ultimi mesi le vendite del manga di My Dress-Up Darling sono cresciute, e la cosa non ha lasciato indifferente il reparto editoriale di Square Enix. La nota azienda pubblica i nuovi capitoli scritti da Shinichi Fukuda sulla rivista bimensile Young Gangan, e rilascia inoltre i volumi tankobon della serie.

Come riportato da @somoskudasai su Twitter, i ricavi di vendita di Square Enix sono aumentati del 22,1% nel secondo trimestre dell'anno fiscale rispetto al precedente. Ad aver contribuito particolarmente a questo traguardo nel reparto editoriale è stato proprio My Dress-Up Darling, le cui vendite da inizio anno sono letteralmente impennate verso l'alto.

Se non avete ancora visto My Dress-Up Darling, la serie è disponibile su Crunchyroll in 12 puntate con i sottotitoli in italiano. I veri amanti delle commedie romantiche non possono proprio lasciarsi scappare questo splendido anime, che è riuscito ad avvicinare al genere moltissimi spettatori grazie alla simpaticissima e bellissima protagonista Marin Kitagawa.