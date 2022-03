My Dress-Up Darling, il manga ha venduto 2 milioni di copie dall'inizio dell'anime

Il mondo del cosplay dell'anime televisivo My Dress-Up Darling ha catturato la curiosità di tutti coloro che lo hanno guardato e si sono catapultati a comprare il manga. My Dress-Up Darling ha continuato a crescere nelle vendite dopo il lancio dell'anime arrivando a circa 2 milioni di copie nei negozi fisici e digitali.

L'account Twitter ufficiale di My Dress-Up Darling ha confermato oggi che la serie ha avuto 5,5 milioni di copie stampate (fisicamente) e vendute (digitalmente) a partire dal nono volume, uscito oggi in Giappone.

L'anime televisivo My Dress-Up Darling è diretto da Keisuke Shinohara e presenta animazioni realizzate da Studio CloverWorks. L'anime è stato realizzato talmente tanto bene in confronto al manga che l'autrice ha passato 13 ore a guardare My Dress-Up Darling. La serie è iniziata l'8 gennaio ed è in streaming settimanalmente su Crunchyroll, che descrive la serie in questo modo:

Wakana Gojo è uno studente delle scuole superiori che vuole diventare un kashirashi, cioè un maestro artigiano che realizza bambole Hina, bambole tipiche della tradizione giapponese. Sebbene sia entusiasta del mestiere, non sa praticamente nulla delle ultime tendenze tra i compagni e ha difficoltà a inserirsi nella sua classe. Gli studenti più popolari, in particolare una ragazza di nome Marin Kitagawa, sembrano vivere in un mondo completamente estraneo. Tutto questo cambia un giorno, quando lei condivide un segreto inaspettato con lui, e i loro due universi completamente diversi si intrecciano.