My Dress-Up Darling: Marin brilla grazie all'ultimo cosplay di Shirogane

My Dress-Up Darling è attualmente uno degli anime del momento. Il comparto tecnico molto attento ai primi piani, a volte troppo focalizzato sul fan-service, ha contribuito a rendere l'adattamento televisivo del manga di Shin'ichi Fukuda uno dei più popolari della stagione invernale.

L'anime di My Dress-Up Darling non è solo un seinen piccante, come spieghiamo nel nostro speciale dedicato, ma anche una commedia romantica divertente e genuina il cui focus sull'importanza delle proprie passioni non viene mai meno. Lo stesso autore del manga è rimasto piacevolmente colpito dalla cura dello studio CloverWorks tant'è che ha passato ben 13 ore a riguardare la serie.

Ad ogni modo, merito del successo della serie è derivato soprattutto dalla figura di Marin, personaggio così solare e dalla passione sfrenata per il cosplay che ha fatto sognare migliaia di fan in tutto il mondo in quanto protettrice e fervida appassionata di una cultura sempre più in voga in tutto il mondo. La cosplayer Shirogane ha così omaggiato il personaggio attraverso un'interpretazione personale, la stessa che potete ammirare in calce alla notizia, che ha riscosso un notevole apprezzamento in rete, merito della straordinaria fedeltà a Marin Kitagawa.

E voi, invece, cosa ne pensate del cosplay realizzato dalla famosa e talentuosa modella russa, vi piace? Fatecelo sapere, come al solito, con un commento nell'apposito riquadro riservato in fondo alla pagina.