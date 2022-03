My Dress-Up Darling: Marin Kitagawa affascinante nel cosplay di Saya the Fox

Con undici episodi all'attivo, Marin Kitagawa e Wakana Gojo stanno per salutare gli spettatori di My Dress-Up Darling. La stagione invernale è stata teatro di questa simpatica commedia romantica incentrata sui cosplay, e grazie al lavoro del giovane Gojo abbiamo visto Marin indossare tanti abiti diversi e speciali.

Dalla Marin in costume alla Marin con il cosplay di Shizuku-tan, passando anche per le recenti interpretazioni di soldatesse, guerriere e succube, ne abbiamo viste tante di versioni della protagonista di My Dress-Up Darling. La sua popolarità non è dovuta soltanto all'aspetto fan service della serie, ma anche al modo in cui si pone il personaggio, con tutta la sua solarità e vivacità.

Una situazione che ha portato tante cosplayer a interpretare la protagonista di My Dress-Up Darling in tutte le sue sfaccettature. In pratica, le stesse cosplayer reali hanno dato vita ai personaggi fittizi apparsi negli anime e manga che Marin adora. Ma la versione da studentessa della ragazza rimane sempre una delle più popolari. Ecco quindi un cosplay di Marin Kitagawa liceale con tutto il suo fascino, realizzato da Saya the Fox e mostrato in varie foto nel post in basso.

Invece, per cambiare, ecco un cosplay di Shizuku-tan realizzato da Marin.