My Dress-Up Darling: Marin Kitagawa è il personaggio più popolare della stagione invernale

La popolare piattaforma MyAnimeList ha pubblicato un update in cui viene indicato che Marin Kitagawa dell'anime My Dress-Up Darling (Sono Bisque Doll wa Koi wo Suru ) è il personaggio di una serie uscita nella stagione invernale 2022 (gennaio - marzo), esclusi i sequel, che è stato aggiunto più volte ai "Preferiti" dai fan.

Alla data di pubblicazione di questo rapporto, Marin Kitagawa ha accumulato esattamente 10.002 aggiunte ai "Preferiti", seguito da Ninym Ralei di The Genius Prince's Guide to Raising a Nation Out of Debt (Tensai Ouji no Akaji Kokka Saisei Jutsu) con 787. Questo significa che c'è una differenza di 9.215 voti, che si traduce in un aumento del 1170,9%. Inoltre, Wakana Gojou e Sajuna Inui occupano la terza e la quinta posizione, quindi la serie quasi monopolizza la Top 5 dei personaggi della nuova stagione.

La trasposizione anime è stata lanciata l'8 gennaio in streaming su Crunchyroll e Funimation in occidente. Si è concluso con 12 episodi ma i blu-ray di My Dress-Up Darling stanno già andando a ruba. Shinichi Fukuda ha iniziato a pubblicare il manga sulla rivista Young Gangan di Square Enix a partire da gennaio del 2018.

Su Twitter le reazioni al finale di stagione di My Dress-up Darling sono state tantissime, e la maggior parte si augura che una seconda stagione venga annunciata presto. Da questo punto di vista i fan potrebbero non doversi preoccupare così tanto, dato che l'anime slice of life si è rivelato uno dei titoli di punta di questo inizio 2022 con il manga di My Dress-up Darling che ha venduto 2 milioni di copie dopo il successo della serie anime.