My Dress-Up Darling: Marin nei panni di Rizu in questo cosplay di Kaya

Il cosplay da succube di Marin ha fatto il giro del mondo, non soltanto per l'esilarante gag che ha avvicinato Gojo alla protagonista, ma anche per aver contribuito ad alimentare la popolarità di My Dress-Up Darling. La serie televisiva, infatti sta facendo impazzire il web e la community ha già iniziato ad invocare un sequel.

Le premesse per My Dress-Up Darling 2 ci sono tutte, dopotutto le vendite del manga sono cresciute di oltre 2 milioni di copie negli ultimi due mesi, un ottimo risultato e che lascia ben sperare circa il futuro del franchise sul piccolo schermo. Ad ogni modo, la serie si è fatta apprezzare sia per lo splendido comparto tecnico che per i temi trattati vista l'importanza del coltivare le proprie passioni.

A tal proposito, la cosplayer Kaya ha voluto dedicare proprio ad uno dei cosplay di Marin, la protagonista della serie, un'interpretazione personale, la stessa che potete ammirare in calce alla notizia, di Rizu-Kyun. Quest'ultima sarebbe una succube che Marin avrebbe interpretato proprio in uno degli episodi dell'anime e che le avrebbe permesso di avvicinarsi ulteriormente a Gojo grazie ad una divertente avventura in un Motel.

E voi, invece, cosa ne pensate di questo cosplay, lo ritenete abbastanza simile a quello del personaggio originale? Fatecelo sapere con un commento qua sotto.