My Dress-Up Darling: Marin si fa prendere le misure in questo cosplay in costume da bagno

Ci sono tanti anime che trattano gli argomenti più disparati, e negli ultimi tempi è diventato famoso, grazie a un adattamento, Bisque Doll: My Dress-Up Darling, titolo licenziato in Italia da J-POP e che tratta il mondo dei cosplay. Ormai fenomeno dilagante anche in Giappone da diversi anni, a fare da protagonista è Marin Kitagawa.

Studentessa del liceo e gal, è anche una modella, ma la sua passione sono i cosplay, ovvero il rappresentare i suoi personaggi preferiti. Marin è però un disastro nella creazione dei costumi e per questo si rivolge a Wakana Gojo, aspirante creatore di bambole giapponesi e che se la cava con la creazione degli abiti di vario genere.

Prima di dedicarsi alla creazione dei vestiti - per poi darli a Marin, che li deve indossare -, è stato però necessario prendere le misure della giovane modella e cosplayer. Per questo, proprio in una delle primissime fasi dell'anime di My Dress-Up Darling, è stato necessario prendere il metro e studiare centimetro per centimetro il corpo della giovane. Per farlo però, la ragazza si mette il costume da bagno, così da non avere l'impedimento dei vestiti.

Ed ecco da cosa nasce questo cosplay di Marin Kitagawa in costume da bagno. La cosplayer Kim Kaguya ha indossato il bikini giallo e blu apparso soltanto quella volta nell'anime e nel manga, portandosi con sé un metro di carta per poter prendere con precisione tutte le misure necessarie. Solo dopo questo passaggio, Wakana Gojo potrà assicurarsi di aver realizzato i suoi vestiti alla perfezione per la sua modella e amica. Ed ecco anche un cosplay di Marin liceale, seguita da un cosplay di Rizu-kyun, la diavoletta apparsa nel finale di stagione.