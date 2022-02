My Dress-up Darling: nuove immagini di Marin per celebrare il sesto episodio

Sul sito ufficiale dell'adattamento anime del manga My Dress-up Darling (Sono Bisque Doll wa Koi wo Suru), sono stati rivelati i vari artwork che verranno dati come bonus d'acquisto per i pacchetti Blu-ray/DVD del progetto, secondo le società di distribuzione Animate, Amazon, Sofmap/Animega/Toranoana e Gamers/Rakuten Books, rispettivamente.

Inoltre, l'account Twitter ufficiale ha condiviso una varietà di illustrazioni per celebrare l'uscita del sesto episodio del progetto. La prima è stata realizzata da Jun Yamazaki, che si occupa della direzione dell'animazione.

La seconda è stata realizzata da Shinichirou Ushijima, che ha partecipato alla direzione dell'animazione di questo episodio. Ma nell'ultima settimana sono diventate virali anche immagini realizzate da illustratori indipendenti come @Auu_i1225, @matsuryun, @yukiunag1, @k352672n, @shino_sto, @natu_k_, @amane_soraaa, @Dino_illus e @pkenshiq.

La serie va in onda dall'8 gennaio ed è confermata per dodici episodi, con le piattaforme Crunchyroll e Funimation che gestiscono la distribuzione in Occidente. Fukuda ha pubblicato il manga sulla rivista Young Gangan di Square Enix da gennaio 2018. L'editore ha pubblicato il settimo volume della raccolta nell'aprile 2021, seguito dall'ottavo il 25 ottobre in Giappone. Il manga di My Dress-up Darling ha avuto una vertiginosa crescita nelle vendite dopo il successo dell'anime.

Nello staff di produzione dell'anime troviamo Keisuke Shinohara (A3! Season Spring & Summer, Black Fox, Little Witch Academia) a dirigere l'anime presso CloverWorks Studios. Yoriko Tomita (Beelzebub-jou no Okinimesu mama, Build Divide: Code Black, Osanananajimi ga Zettai ni Makenai Love Comedy) che scrive e supervisiona gli script.

Kazumasa Ishida (Kiznaiver, Saekano: How to Raise a Boring Girlfriend) è responsabile del character design. Takeshi Nakatsuka (Augmented Reality Girls Trinary, Brothers Conflict, Magical Girl Ore) si occupa della composizione della colonna sonora.

Di seguito la sinossi di My Dress-up Darling: "Traumatizzato da un incidente d'infanzia con un amico che si opponeva al suo amore per le bambole tradizionali, il promettente artigiano di bambole Wakana Gojo trascorre le sue giornate in solitudine, trovando conforto nella sala del club di studio del suo liceo.

"Per Wakana, persone come la bella Marin Kitagawa, una ragazza dinamica che è sempre praticamente circondata da persone, sono come degli alieni di un altro mondo. Ma quando la vivace Marin, che non è mai timida, vede Wakana cucire dopo la scuola, irrompe con lo scopo di coinvolgerlo nel suo hobby segreto: il cosplay! Il cuore ferito di Wakana sarà in grado di gestire l'invasione di questo affascinante alieno?"

In ultimo vi lasciamo con le immagini dello scorso episodio di My Dress-up Darling.