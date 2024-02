My Dress-Up Darling, perché Marin Kitagawa è diventata così tanto popolare?

Uno degli anime romcom più apprezzati degli ultimi anni è sicuramente My Dress-Up Darling. L'adattamento di Cloverworks è stato così amato dai fan che sono in molti a chiedersi quando arriverà la Stagione 2 di My Dress-Up Darling. Ma a cosa è dovuto l'enorme successo riscosso dalla sua protagonista, Marin Kitagawa?

My Dress-Up Darling racconta la storia di Marin Kitagawa, una liceale innamorata del mondo degli anime e della cultura pop. Marin ha un solo obiettivo: diventare una cosplayer famosa. Quando incontra Wakana Gojo, un ragazzo con la passione per la realizzazione della bambole "Hina" e con grandi abilità nel cucito, il suo sogno inizia a prendere forma.

Il regista della serie, Keisuke Shinohara, spiega che la popolarità di Marin deriva innanzitutto dal forte rispetto che la ragazza nutre verso sé stessa e verso gli altri. Infatti, non ha paura di coltivare le proprie passioni, non le interessa il giudizio altrui e lei stessa non giudica mai le altre persone.

Quando si parla di amore, invece, la ragazza perde un po' la bussola e si dimostra più timida e timorosa di esprimere i propri sentimenti. Questa forte contrapposizione tra l'atteggiamento vivace e naturale che ha di solito e le insicurezze amorose che permeano il suo cuore rendono Marin un personaggio incredibilmente adorabile e tenero. Inoltre, la sua caparbietà nel voler raggiungere uno scopo è assolutamente degna di ammirazione.

Già con il manga, My Dress-Up Darling aveva dimostrato di essere un'opera di qualità, vendendo ben dieci milioni di copie fino all'ottobre del 2023, ma è con l'anime che la fanbase è notevolmente aumentata. L'opera ha ispirato numerosi cosplay di Marin, la vera stella di My Dress-Up Darling e, probabilmente, ha incoraggiato diverse persone ad intraprendere la strada del cosplaying senza timori.

Mentre il manga di My Dress-Up Darling potrebbe essere vicino alla conclusione, l'attesa per il sequel anime si fa sempre più spasmodica, soprattutto per chi non vuole ancora abbandonare i personaggi che ha imparato ad amare. Cosa ne pensate di My Dress-Up Darling e del suo personaggio principale? Vi ha colpito? Fateci sapere la vostra opinione nei commenti!