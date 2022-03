My Dress-up Darling, ecco le reazioni dei fan al finale di stagione

La prima stagione di My Dress-up Darling si è appena conclusa. L'anime slice of life è stato la grande rivelazione di questo inizio 2022, e anche i cosplay della protagonista Marin Kitagawa stanno spopolando tra le cosplayer. Inoltre, il manga di My Dress-up Darling ha beneficiato della popolarità dell'anime, aumentando le proprie vendite.

L'autrice Shinichi Fukuda, che ha realizzato un'immagine piccante la conclusione di My Dress-up Darling, non può che essere soddisfatta dei traguardi raggiunti. La dodicesima puntata ha chiuso la prima stagione della serie animata, che si è guadagnata un seguito di tutto rispetto grazie ai protagonisti Gojo e Marin, amatissimi dai fan.

Su Twitter i commenti al finale di stagione di My Dress-up Darling sono stati moltissimi, e la maggior parte dei fan vorrebbe già una seconda stagione. Al momento non è stato annunciato nulla, ma come consiglia @LordGamera, si potrebbe iniziare a considerare l'idea di leggere i capitoli del manga. Il finale dell'episodio 12 ha messo d'accordo tutti, con Gojo e Marin contornati dai fuochi d'artificio, come possiamo vedere nel tweet di @aniFerdz. C'è anche chi, come @TatuHeikkinen, ha creato dei meme con i protagonisti di My Dress-up Darling, mostrando la malinconia per la conclusione della prima stagione.

Non avete ancora visto My Dress-up Darling? Potete recuperare la prima stagione su Crunchyroll, dove è disponibile con i sottotitoli in italiano.