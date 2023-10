My Dress-Up Darling rilascia dei nuovi artwork: il manga raggiunge un nuovo traguardo

Il manga My Dress-Up Darling si distingue dalle altre rom-com per i suoi personaggi spumeggianti, legati fra loro da un'unica passione: quella dei cosplay e della creazione di essi. Dopo aver ricevuto un adattamento anime di successo, la serie originale di Shinichi Fukuda è diventata decisamente più popolare fra il pubblico.

Infatti, la serie di My Dress-Up Darling si appresta a celebrare le dieci milioni di copie vendute. Attraverso il profilo X/Twitter ufficiale dell'opera il fumettista Shinichi Fukuda e il character designer della serie anime Kazumasa Ishida ha voluto regalare due illustrazioni speciali per commemorare l'enorme traguardo raggiungo.

La prima illustrazione, realizzata dal creatore della serie manga, raffigura i personaggi principali Wakana Gojo e Marin Kitagawa che tengono in mano un cartello che annuncia il record. La seconda illustrazione è stata realizzata come ulteriore gesto commemorativo dal noto character designer.

Visto il grande record raggiunto, anche Square Enix ha voluto regalare qualcosa ai fan rendendo disponibili gratuitamente i primi 100 capitoli della serie sull'applicazione Manga Up! fino al 26 ottobre. Dunque, affrettatevi: mancano solo cinque giorni allo scadere dell'offerta! Tuttavia, l'unica lingua disponibile al momento è solo l'inglese.

La popolarità di My Dress-Up Darling gli è valsa anche una versione Blu-ray in edizione limitata di Crunchyroll. Il cofanetto in questione contiene tutti i 12 episodi della prima stagione assieme a dei gadget bonus, come un calendario, un artbook, adesivi e carte artistiche speciali, in arrivo ufficialmente il 7 novembre.

Com'è stato precedentemente confermato dalla CloverWorks, è ufficialmente in lavorazione la seconda stagione anime di My Dress-Up Darling, ma non è stata ancora prefissata una data ufficiale del debutto.