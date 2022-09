My Dress-Up Darling, la seconda stagione dell'anime è in produzione: ecco un teaser PV

L'adattamento anime di My Dress-Up Darling è stato il più grande successo del 2022. La storia di Wakana Gojo e Marin Kitagawa, tratta dalla serie manga di Shinichi Fukuda, ha fatto innamorare la community, che attende con ansia novità riguardanti una nuova stagione. Ecco finalmente il teaser della seconda stagione anime!

Questa settimana si sono fatti sempre più insistenti i rumor su My Dress-Up Darling Stagione 2, che hanno finalmente trovato conferma in un teaser trailer condiviso sul canale YouTube ufficiale di Aniplex.

Il filmato promozionale ripercorre i momenti salienti delle 12 puntate che compongono la prima stagione prodotta da CloverWorks. La clip PV mostra dunque i diversi cosplay di Marin, realizzati con il contributo del timido compagno di classe Gojo, gli altri personaggi del cast e alcune delle scene più romantiche tra i due protagonisti.

Sebbene al momento non siano state condivise scene inedite o immagini promozionali, l'evento di My Dress-Up Darling programmato a Tokyo ha ufficialmente confermato la produzione della seconda stagione anime. In attesa di maggiori dettagli sul progetto, come ad esempio il rilascio di materiale promozionale, vi ricordiamo che My Dress-Up Darling è disponibile su Crunchyroll con doppiaggio in italiano. Per quanto riguarda la finestra di uscita di My Dress-Up Darling Stagione 2 potremmo supporre che la stagione primaverile 2023 sia il periodo più indicato.