My Dress-Up Darling, ecco uno sguardo alla prima figure di Marin Kitagawa

Il manga di My Dress-Up Darling ha venduto 2 milioni di copie da quando l'adattamento anime è iniziato. L'opera di Shinichi Fukuda è totalmente esplosa in un intero nuovo mondo di popolarità e successo proprio grazie al debutto dell'adattamento anime.

La versione anime ha fatto conoscere ai fan i due protagonisti Marin Kitagawa e Wakana Gojo, che si sono avvicinati l'un l'altro nel corso degli episodi, e ora che è arrivato alla fine, ma i fan non erano ancora pronti a vedere la serie andare via.

Purtroppo non sono ancora stati rivelati piani per una potenziale seconda stagione dell'anime, ma oltre a un'immagine piccante dell'autrice di My Dress-Up Darling, la serie ha celebrato la fine della stagione con l'annuncio che una nuova figure speciale di Marin Kitagawa è in arrivo.

Dopo la fine dell'anime, l'account Twitter ufficiale di My Dress-Up Darling ha condiviso un primo sguardo al prototipo della prima figure dedicata a Marin al pubblico. Siamo ancora troppo avanti nel processo di sviluppo della statuina per avere una corretta finestra di lancio, la data o il prezzo, ma i fan possono ora farsi un'idea della Marin che arriverà presto sui loro scaffali.

Se volete guardare (o riguardare) l'anime di My Dress-Up Darling ora che è completo per capire perché i fan si sono innamorati così tanto di Marin, potete trovare la serie in streaming su Crunchyroll.

Il protagonista è Wakana Gojo un ragazzo delle superiori che vuole diventare un kashirashi, ossia un maestro artigiano che produce bambole Hina tradizionali giapponesi. Nonostante sia entusiasta della sua passione, non sa nulla delle ultime tendenze tra i ragazzi della sua età e ha difficoltà ad inserirsi nella sua classe. Gli studenti popolari, in particolare una ragazza, Marin Kitagawa, sembrano vivere in un mondo completamente diverso rispetto al suo. Tutto questo però un giorno cambia, quando lei condivide un segreto inaspettato con lui, e i loro mondi completamente diversi si fondono.

Cosa ne pensate? Vi è piaciuta la prima stagione di My Dress-Up Darling? Dove si è classificata tra i vostri anime preferiti della stagione invernale? Quali sono invece i vostri anime più attesi della stagione primaverile 2022? Fateci pure sapere tutti i vostri pensieri nei commenti qua sotto.