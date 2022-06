My Dress-up Darling, Shinichi Fukuda festeggia il nuovo record del manga

Tra le più grandi sorprese dell'industria animata giapponese del 2022 troviamo My Dress-up Darling, il cui adattamento ha lottato alla pari con concorrenti del calibro di Demon Slayer - Kimetsu no Yaiba Stagione 2 e Attack on Titan - Final Season Part II. Il successo del franchise, risuona ancora a distanza di diverso tempo dalla fine dell'anime.

L'incredibile debutto di My Dress-up Darling su Crunchyroll ha portato al boom della serie manga di Shinichi Fukuda da cui l'anime è tratto. A diversi mesi dalla fine della prima stagione, l'anime continua a trainare le vendite dell'opera cartacea.

Sul proprio profilo Twitter, Shinichi Fukuda ha condiviso un bellissima illustrazione della protagonista cosplayer Marin Kitagawa per festeggiare il nuovo record toccato dalla serie manga. My Dress-up Darling, conta un totale di oltre 7 milioni di copie in circolazione.

Per capire quanto sia stato forte l'impatto della serie anime sulle vendite del manga, bisogna considerare che di queste 7 milioni di copie, 3,5 milioni, dunque la metà esatta, sono state distribuite dal momento della premiere dell'adattamento, datata 8 gennaio 2022. Dalla fine dell'anime prodotto da CloverWorks, l'ultimo episodio è stato trasmesso il 26 marzo 2022, sono state messe in vendita 1,5 milioni di copie del manga. Festeggiamo anche noi con questo cosplay di My Dress-up Darling dell'esplosiva Hane Ame.