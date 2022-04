My Dress-Up Darling è un successo: vendite del manga raddoppiate con l'anime

Sin dai primi episodi di My Dress-Up Darling aleggiava l'alone del successo per il gioiellino di Shin'ichi Fukuda. Chissà se anche l'autore del manga, tuttavia, si sarebbe aspettato un incremento così vertiginoso della popolarità dell'opera dopo appena una stagione televisiva.

Appena qualche settimana fa era stato riportato un primo report delle vendite di My Dress-Up Darling che continuano ad aumentare vertiginosamente giorno dopo giorno. Nonostante la stagione 2 dell'anime non sia ancora ufficiale, le premesse per un sequel ci sono tutte e probabilmente Studio CloverWorks tenterà di proseguire nella trasposizione televisiva del manga di Fukuda sensei.

Ad ogni modo, è stato confermato ufficialmente che il fumetto omonimo ha oltrepassato le 6,5 milioni di copie distribuite. A conti fatti, dunque, si tratta di un aumento di quasi del 100% rispetto a prima dell'inizio dell'anime quando i volumi in circolazione erano appena 3,5 milioni. Inoltre, sembra proprio che la crescita non accenni a diminuire e che nelle prossime settimane potremmo assistere ad un ulteriore salto di qualità in termini di vendite.

E voi, invece, cosa ne pensate del successo di My Dress-Up Darling, non vedete l'ora della stagione 2? Fatecelo sapere, come al solito, con un commento qua sotto.