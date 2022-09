My Dress-Up Darling taglia un grande traguardo: crescono le vendite del manga

È tutto pronto per il ritorno di Wakana Gojo e di Marin Kitagawa. La seconda stagione di My Dress-Up Darling è stata annunciata in via ufficiale, spingendo la serie manga di Shinichi Fukuda a tagliare un nuovo, importante traguardo.

My Dress-Up Darling è stato l’anime migliore della prima metà del 2022 e la community è in tribolazione per il prossimo ritorno dell’adattamento. Per rivedere i cosplay di Marin occorre però attendere ancora qualche tempo e in tutta risposta il fandom si sta lanciando verso l’omonima serie manga.

Da pochi giorni in Giappone è stato rilasciato il decimo tankobon di My Dres-Up Darling, un’uscita che ha immediatamente fatto registrare un nuovo record per l’opera di Fukuda. My Dress-Up Darling ha superato le 7,5 milioni di copie distribuite, dando conferma di quanto la serie sia una delle hit più apprezzate di questo periodo.

Per celebrare questo traguardo, Shinichi Fukuda ha voluto personalmente ringraziare i suoi fan attraverso il tweet che trovate in calce all’articolo. L’autore dovrà prepararsi a nuovi record, poiché l’uscita della stagione due dell’adattamento spingerà ulteriormente le vendite del manga. Se ancora non avete letto o guardato questa perla edita in Giappone da Square Enix e in Italia da J-POP Manga, vi ricordiamo che potete recuperare My Dress-Up Darling in italiano su Crunchyroll.