My Dress-up Darling, tante nuove immagini di Marin dal director dell'anime

Il director della serie di My Dress-Up Darling, Jun Yamazaki, sta celebrando il successo della nuova serie pubblicando i disegni dei fotogrammi chiave e un'illustrazione un po' osé dell'eroina della serie, Marin Kitagawa.

Yamazaki ha postato le immagini sul suo profilo Twitter personale. La nuova illustrazione è incentrata su Marin, giovane ragazza che sogna di fare il cosplay dei suoi personaggi preferiti di anime e videogiochi. Yamazaki ha anche postato diversi fotogrammi chiave dell'episodio 3 della serie, che ha debuttato il 23 gennaio.

I disegni per l'animazione mostrano Marin accanto al protagonista principale della serie, Gojo. Oltre a My Dress-Up Darling, Yamazaki ha lavorato a diverse serie popolari, tra cui Neon Genesis Evangelion, Mushishi e Revolutionary Girl Utena.

My Dress-Up Darling racconta la storia di Wakana Gojo, un timido studente delle superiori che ha dedicato la sua vita a creare abiti per le statuette Hina, che sono bambole ornamentali tradizionali giapponesi che si vedono spesso nella celebrazioni di alcune feste.

A causa di una brutta esperienza passata, Gojo è terrorizzato dal condividere la sua passione con i suoi coetanei, almeno fino a quando non incontra Marin Kitagawa, una ragazza popolare ed estroversa che non ha riserve nel dichiarare a gran voce il suo amore per anime, manga e videogiochi. I due sviluppano un'improbabile amicizia dopo che Kitagawa recluta un riluttante Gojo per aiutarla a realizzare il suo sogno di fare il cosplay di tutti i suoi personaggi preferiti.

La serie è iniziata con un manga creato dallo scrittore e disegnatore Shinichi Fukuda, che è stato pubblicato per la prima volta sulla rivista Young Gangan di Square Enix nel 2018. Una serie anime basata sul manga di Fukuda ha debuttato il 9 gennaio ed è stata prodotta da CloverWorks, lo studio di animazione dietro Wonder Egg Priority e il controverso adattamento animato di The Promised Neverland.

L'anime è stato diretto da Keisuke Shinohara, che in precedenza ha lavorato su Little Witch Academia e Devilman Crybaby. La serie è interpretata da Shoya Ishige (Godzilla Singularity Point, Haikyuu!!) nel ruolo di Gojo e Hina Suguta (Bang Dream! Garupa Pico: Omori) nel ruolo di Marin. L'anime è stato elogiato per la sua comicità e il rifiuto dei personaggi delle aspettative della società, ma è stato criticato da alcuni per il copioso fan-service della serie. Tanto che in Corea del Sud My Dress-up Dargling è stato censurato in modo approssimativo.

La serie è solo una delle tre serie che CloverWorks sta producendo in questa stagione anime: le altre due sono la serie d'azione Tokyo 24th Ward e la serie slice-of-life Akebi's Sailor Uniform. Lo studio sta anche collaborando con Wit Studio (Ranking of Kings, Vinland Saga) per produrre il prossimo adattamento anime del popolare manga Spy x Family di Tatsuya Endo.

My Dress-up Darling è attualmente trasmesso in simulcast da Crunchyroll e Funimation, con nuovi episodi ogni domenica. Il manga originale è pubblicato in Italia da J-Pop. In ultimo vi lasciamo con questo cosplay a tema My Dress-up Darling di Marin Kitagawa.