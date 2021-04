My Dress-up Darling, ufficiale: l'eccezionale commedia ecchi di Fukuda riceverà un anime!

Sono Bisque Doll wa koi o suru, il manga di Shinichi Fukuda anche conosciuto come My Dress-Up Darling o con la semplice abbreviazione Sono Bisque Doll, riceverà presto un adattamento anime secondo quanto annunciato dal mensile di Square Enix Young Gangan. Al momento non è stata rivelata una data d'uscita, ma l'ipotesi più probabile è il generico 2022.

Per chi non conoscesse l'opera, ricordiamo che My Dress-up Darling è una commedia romantica a tinte ecchi, estremamente famosa in oriente con oltre 2 milioni di copie in circolazione. Il manga si è guadagnato un posto nel podio della classifica dei manga più consigliati del 2019 e si è piazzato in sesta posizione ai Tsutaya Comics Award 2020. In occidente è uno dei manga mensili a sfondo sentimentale/ecchi più apprezzati in assoluto.

Square Enix, in carica della distribuzione del manga negli USA, descrive così la trama: "Wakana Gojou è uno studente di quindici anni gentile e premuroso, escluso dagli altri compagni di classe e immerso in una delle sue poche passioni: costruire bambole. Un giorno Gojou si incontra in privato Marin Kitagawa, una sua bellissima compagna di classe dalla personalità estroversa, amante di videogiochi, anime e soprattutto cosplay. L'abilità di Gojou nel costruire bambole si rivelerà utile per realizzare costumi, e tra i due nascerà una bizzarra sintonia".

My Dress-up Darling è attualmente in corso sulle pagine di Young Gangan, con cinque Volumi e poco meno di sessanta capitoli pubblicati. Per il momento non sono stati condivisi dettagli sul giorno in cui avverrà la presentazione ufficiale, ma probabilmente riceveremo nuove informazioni nel prossimo numero del mensile.