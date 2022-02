My Dress-Up Darling, le vendite continuano a crescere: i numeri dopo l'anime

Non è una sorpresa che gli anime riescano a spingere di molto le vendite di un manga. Ovviamente però dipende anche dal genere e dalla popolarità generata dal titolo in questione. Se per titoli come Demon Slayer e Attack on Titan è normale avere un forte aumento, non è mai scontato per manga come My Dress-Up Darling.

Il manga di Shinichi Fukuda è in pubblicazione da diversi anni, vendendo discretamente ma senza picchi elevatissimi. La popolarità di Marin Kitagawa e dell'anime di My Dress-Up Darling stanno però raggiungendo vette molto alte, superando anche in alcune classifiche Demon Slayer e Attack on Titan 4, i due big della stagione. Grazie a questo, anche il manga sta subendo gli influssi positivi della trasmissione.

Aniplex ha annunciato nelle scorse ore che il manga di My Dress-Up Darling ha ufficialmente raggiunto le cinque milioni di copie stampate. Rispetto all'inizio di gennaio 2022, quando è partito l'anime in TV, ha ben 1,5 milioni di copie in più. Un aumento davvero ottimo in solo un mese e mezzo di trasmissione. Considerato che mancano ancora diversi episodi, il numero potrebbe arrivare comodamente a 2 milioni di copie aggiuntive, se non oltre.

Intanto proprio Marin celebra il settimo episodio di My Dress-Up Darling insieme alla collega Juju in alcune illustrazioni.